رئيسة وزراء إيطاليا: نحن أول دولة تحظر إنتاج الأغذية الاصطناعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني “نحن أول دولة قررت حظر إنتاج الأغذية الاصطناعية”، متوقعة في خطاب مصور بثته عبر مواقع التواصل الاجتماعي قرارات مماثلة من دول أخرى.

ونوهت ميلوني بـ”إن المطبخ الإيطالي مرشح لتراث اليونسكو”، وقالت “أنا سعيدة بذلك، فنحن قوة عظمى في الطعام”، لكن “نواجه تهديدات من جماعات ضغط كبرى تريد توحيد كل شيء”.

وأضافت، في إشارة إلى قرارات الاتحاد الأوروبي، “الطعام المنتج من الحشرات سيصل إلى أرفف الاسواق. وسوف نبلغ المواطنين بملصق مرئي يشير إلى إذا كان هناك طحين حشري في أي من المنتجات الغذائية”، وقالت “لا نريد الحظر، لكننا نريد الدفاع عن صحة المواطنين”.