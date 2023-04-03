وزير إيطالي: الوقود الحيوي صديق للبيئة لكن البطاريات ليست كذلك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ ذكّر وزير إيطالي، بأن الوقود الحيوي صديق للبيئة حقا، لكن البطاريات الكهربائية ليست كذلك.

وقال وزير المشاريع والصُنع في إيطاليا، أدولفو أورسو، في تصريحات لصحيفة (ميسّاجّيرو) الإثنين، إن “التحول البيئي ليس حفل غداء”، وأن “المراهنة على جميع الرموز الموجودة على السيارة الكهربائية حسب طلب الاتحاد الأوروبي تعني، في المستقبل غير البعيد، أيضاً، إعادة فتح المناجم الإيطالية لاستخراج الليثيوم والكوبالت والتيتانيوم”.

وأشار الوزير إلى أن “ما سنواجهه هو ماس كهربائى أخضر”، ومع ذلك، فقد “فتحت مفوضة (الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة، كادري) سيمسون، الطريق أمام الوقود الحيوي”. وأردف: “أتمنى أن يغير اليسار الإيطالي رأيه الآن أيضاً”، مبيناً أن “إيطاليا أقوى موقفاً في أوروبا لأنها تحمل مبادئ العمل، الاستثمار، العلوم والبحث”.

وأضاف الوزير أورسو: “لقد فعلنا ذلك مع قطاع السيارات، مما وفر المحرك الماص للحرارة وبالتالي سلسلة التوريد الإيطالية التي تُعدّ فخراً للبلاد، وسنفعل ذلك مع كل ملف أوروبي، من التعبئة والتغليف إلى محركات اليورو 7، مروراً بالبلاستيك الدقيق والتصميم البيئي. فليسد العقل على الأيديولوجية”.

وأشار الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، إلى أنه “لا يزال بإمكاننا القيام بذلك، لكن علينا تعويض التأخيرات الكبيرة، إذا أردنا تجنب الانتقال من التبعية لروسيا في الطاقة الأحفورية إلى مورّد أسوأ بكثير كالصين في مجال التكنولوجيا الخضراء”.

وأوضح أورسو، أنه “لتصنيع الوقود الحيوي، من الضروري زراعة مئات الملايين من الأشجار التي سيتم بعد ذلك إنتاج الكتلة الحيوية منها، والأشجار التي تمتص ثاني أكسيد الكربون في حياتها، بكميات أكثر بكثير من تلك التي سيتم توفيرها بالسيارات الكهربائية”.

وخلص الوزير الى القول، إنه “لصنع بطارية وسيارة تعمل بالطاقة الكهربائية، يجب إعادة فتح المناجم في إيطاليا وأوروبا، حفر الأرض واستخراج الليثيوم ثم الكوبالت والمنغنيز والتيتانيوم”.