سكرتيرة الحزب الديمقراطي الإيطالي في اعتصام لأجل قضية ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ تشارك الأمينة العامة للحزب الديمقراطي الإيطالي إيللي شلاين باعتصام لأجل قضية الباحث الايطالي جوليو ريجيني، الذي تعرض للاختطاف والقتل وعثر على جثته وعليها آثار تعذيب بأطراف القاهرة في أوائل شهر شباط/فبراير من عام 2016.

ويجري الاعتصام في الساحة أمام محكمة روما، التي من المقرر اليوم أن تجري فيها اليوم الإثنين، جلسة استماع جديدة في إطار محاكمة أربعة عناصر استخبارات مصريين متهمين بقتل ريجيني.

وقد احتضنت شلاين والدي ريجيني، باولا وكلاوديو، ورفعت مع الحاضرين اللافتات في الاعتصام الذي يدعو لأجل الحقيقة والعدالة لريجيني.

وفي هذا السياق، قالت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي: “نحن هنا لإعطاء علامة للقرب من عائلة جوليو ريجيني والعديد من الأشخاص الذين لم يكفوا أبدًا عن المطالبة بالحقيقة والعدالة في السنوات الأخيرة”.

وخلصت شلاين الى القول: “إننا نؤمن ايماناً راسخاً بأن هذه العملية يجب أن تستمر، ويجب أن تصل إلى تمام، ونحن هنا اليوم مع هذا الأمل”.