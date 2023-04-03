البابا: لا للعمل غير المعلن وكفى استغلالا لعدم المستقر منه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس مخاطباً مدراء المعهد الوطني الإيطالي للضمان الاجتماعي: “أشكركم على الخدمة التي تقومون بها لدعم العاملين والعاملات وضمان المساعدة للأشخاص العاطلين عن العمل ولصالح المرضى أو المُسنِّين”.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فقد استقبل البابا صباح الاثنين في القصر الرسولي بالفاتيكان مدراء معهد الضمان الاجتماعي في الذكرى الـ125 على تأسيسه، وللمناسبة وجّه كلمة رحّب بها بضيوفه وقال إنَّ “موضوع الضمان هو موضوع آنيّ اليوم أكثر من أي وقت مضى. من ناحية، في الواقع، يبدو أن المجتمع قد ضيّع أفق المستقبل: لقد تلاشى في الحاضر ولا يهم ما قد يحدث للأجيال القادمة. والعلامات المقلقة بهذا المعنى هي الأزمة البيئية والدين العام الذي يثقل كاهل الأبناء والأحفاد”.

وأضاف البابا: “أما اختيار الاستدامة فيجيب على مبدأ أنه من غير العدل أن نُسلِّم الشباب أعباء ثقيلة لا رجعة فيها. من ناحية أخرى، يشكّل الضمان الاجتماعي شكلاً من أشكال الشؤون الاجتماعيّة التي تحافظ على تماسك الأجيال المختلفة. في الواقع، يتم دعم المعاش التقاعدي المستحق للعامل ليس فقط بفضل سنوات عمله، وإنما أيضًا على واقع أن هناك شخصًا، من خلال نشاطه، يدفع بشكل ملموس المعاش التقاعدي للآخرين. في الأساس، يعتبر الارتباط القوي بين الأجيال شرطًا أساسيًا لعمل الضمان الاجتماعي”.

وتابع فرنسيس، أنه “لا ينبغي أن ننسى أن العمال الأجانب الذين لم يحصلوا بعد على الجنسية الإيطالية يساهمون أيضًا في نظام التقاعد. ستكون علامة جيدة أن نكون قادرين على أن نُعبِّر لهم عن امتناننا على كلِّ ما يقومون به. يذكرنا الضمان الاجتماعي أيضًا بأن جميع الأمور مرتبطة ببعضها البعض، وأننا نعتمد على بعضنا البعض”.

واسترسل: “إنَّ الحياة الاجتماعية تقوم بفضل الشبكات الجماعيّة التضامنيّة. والخير العام يمرُّ من خلال العمل اليومي لملايين الأشخاص الذين يتقاسمون مبدأ التضامن بين العمال. لهذا السبب، أرغب في أن أوجه ثلاث نداءات من أجل حماية ضمان اجتماعي يرقى إلى مستوى تحديات المجتمعات التي، مثل المجتمع الإيطالي، بدأت تشيخ أكثر فأكثر”.

وذكر الأب الأقدس، أن “النداء الأول هو رفض العمل غير المعلن عنه. في الوقت الحالي، في الواقع يبدو أنه يحمل فوائد اقتصادية للفرد، ولكنّه مع الوقت لا يسمح للعائلات بأن تساهم في نظام المعاشات التقاعدية وتستفيد منه وفقًا للعدالة. إنَّه يشوه سوق العمل ويعرض العمال لأشكال الاستغلال والظلم”.

أما النداء الثاني للبابا، فهو “رفض استغلال العمل غير المستقر الذي يؤثر على خيارات الشباب الحياتية ويجبرهم أحيانًا على العمل حتى عندما تخور قواهم. على عدم الاستقرار أن يكون مؤقتًا، ولا يمكنه أن يستمر بشكل زائد؛ وإلا، فسيؤدي إلى انعدام الثقة، ويعزّز تأجيل خيارات حياة الشباب، ويؤخِّر الدخول في نظام الضمان الاجتماعي ويزيد من انخفاض معدل الولادات”، بينما كان النداء الثالث، هو: “نعم” للعمل الكريم، الذي يكون على الدوام “حُرًّا وإبداعيًا وتشاركيًا وتضامنيًّا”.

وخلص بيرغوليو الى القول، إن “الضمان الاجتماعي يمثل شكلاً من أشكال المشاركة في رفاهية الفرد ورفاهية الآخرين. فيما يعد تخصيص الموارد الاقتصادية وضمان الحصول على الرعاية الصحية خيورًا ثمينة تعرف كيف تحافظ على تماسك مواسم الحياة المختلفة”.