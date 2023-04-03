بروكسل تستضيف وزاري مجلس الطاقة الأوروبي الامريكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- سينعقد غدا الثلاثاء في بروكسل الاجتماع الوزاري لمجلس الطاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وسيترأس الاجتماع من الجانب الأوروبي الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية جوزيب بوريل ومفوضة الطاقة كادري سيمسون ومن الجانب الامريكي وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونائب وزير الطاقة ديفيد تورك.

وحسب المذكرة الصادرة في بروكسل، سيناقش المجتمعون كيفية ضمان أمن الطاقة مع تسريع التحول الأخضر.

وسيتطرق الاجتماع على وجه الخصوص، إلى توقعات فصل الشتاء المقبل، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا ومولدوفا، وكذلك كيفية تسريع إزالة الكربون من خلال تقنيات الطاقة النظيفة وتوفير الطاقة والانتقال للطاقة النظيفة مع ضمان العدالة الاجتماعية.

كما سيستعرض الجانبان، بصفتهما أصحاب مبادرة (التعهد العالمي بشأن الميثان)، أعمالهما الجارية للحد من انبعاثات غاز الميثان.

مجلس الطاقة الاوروبي الامريكي هو المنصة الرئيسية للتعاون بين بروكسل وواشنطن لمعالجة قضايا متوسطة وطويلة الأجل. وفي العام الماضي، كان مصحوبًا بمجموعة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن أمن الطاقة التي شكلتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي جو بايدن لمعالجة الأزمة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونوهت المذكرة إلى دور الولايات المتحدة الرئيسي في ضمان أمن الإمدادات في الاتحاد الأوروبي، حيث أصبحت المورد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال في عام 2022. وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في العمل معًا بشكل وثيق للدفع عالميًا تجاه عمل مناخي طموح لصافي انبعاثات صفرية، فضلاً عن تعزيز أمن الطاقة وتنويعها.