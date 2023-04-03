ستولتنبرغ: قرار الانضمام إلى ناتو لا يعود لموسكو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، يانس ستولتنبرغ، أن “موسكو ليست هي التي تقرر من ينضم إلى الحلف”، لذا “فإن باب الناتو يبقى مفتوحاً”.

وأشار ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل عشية اجتماع وزراء خارجية الدول المنتمية للحلف، إلى أن ما سلف ذكره، “سنظهره بوضوح غدًا، من خلال رفع علم فنلندا” في مقر الناتو، “وكذلك علم السويد، الذي نأمل أن يكون في المستقبل القريب”.

هذا وقد أعلن ديوان الرئاسة الفنلندية أن البلاد “ستكون عضوًا رسميًا في الناتو اعتبارًا من يوم غد”. بينما ذكّر ستولتنبرغ، بأن “رفع علم فنلندا أمام مقرنا، سيجعل منها العضو الحادي والثلاثين في التحالف الغربي”.