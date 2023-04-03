ميلوني: اندماج دول غرب البلقان استثمار استراتيجي بأمن أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ر وما- رأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن “الاندماج الأوروبي لدول غرب البلقان يعتبر استثمارًا استراتيجيًا في أمن أوروبا نفسها وفي استقرار المنطقة، وبشكل أكبر في السياق الدولي الحالي وفي ضوء التعرض المتزايد للتهديدات الهجينة والسيبرانية”.

وشددت ميلوني، في رسالة فيديو إلى اجتماع وزاري بشأن غرب البلقان في روما يشارك فيه وزراء خارجية دول المنطقة، على “ضرورة التزام الجميع لتحقيق تقدم كبير في عملية المصالحة الإقليمية وتكثيف الجهود للتغلب على الحواجز والعقبات أمام استغلال المنطقة لإمكاناتها”.

ونوهت رئيسة الوزراء بأن “إيطاليا هي المساهم الأوروبي الأول في أمن المنطقة من خلال بعثتي (Kfor) و(Eufor Althea)” الدولية والأوروبية في كوسوفو و”تعتزم الاستمرار في هذا الاتجاه بأقصى تصميم”.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء “أتاحوا موارد اقتصادية مهمة للمنطقة”، وبالتالي فإنه “من الضروري الآن المضي معا في التنفيذ الفعال للخطة الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز اقتصاد المنطقة وتسريع اندماجها في السوق (الأوروبية) الموحدة”.

ويترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني الاجتماع الوزاري بشأن غرب البلقان في العاصمة روما.

ويشارك في الاجتماع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، وزير خارجية السويد (الرئيس الدوري للاتحاد الاوروي) توبياس بيلستروم ، ووزراء خارجية ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا.