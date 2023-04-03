تاياني يتحدث عن “تفهم دولي” للوضع المالي بتونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني الاثنين عن تقدم في “الاتجاه الصحيح” بشأن تونس، التي يجب منع “الانهيار المالي” فيها، ولكنه لم يكشف عن تفاصيل بهذا الصدد.

وتحدث تاياني، خلال مؤتمر صحفي في أعقاب الاجتماع الوزاري حول دول غرب البلقان، عن “موقف أكثر انفتاحا” من جانب المجتمع الدولي، ردا على سؤال حول قرض منتظر من صندوق النقد الدولي لتونس. وقال “يبدو لي أن الوضع الآن متاحا أكثر من جانب الولايات المتحدة وفرنسا وأيضًا على الجانب الأوروبي بعد زيارة مفوض الشؤون الاقتصادية” باولو جينتيلوني لتونس مؤخرا.

وأشار إلى أن إيطاليا على استعداد لإرسال مساعدات تبلغ 100 مليون يورو إلى تونس، منها 50 مليونًا للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.

وقال “نحن على اتصال مستمر بالحكومة التونسية. من الضروري مساعدة هذا البلد وفي نفس الوقت من المهم تنفيذ الإصلاحات”، مشيرا إلى أن روما اقترحت ربط الافراج عن شرائح قرض صندوق النقد (1.9 مليار دولار في المجمل) ، “بمسار الإصلاحات خطوة بخطوة”.