تاياني يطالب بتسريع انضمام دول غرب البلقان للاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني أنه فما يتعلق بعملية التكامل “ارتكب الاتحاد الأوروبي بعض الأخطاء وأنه لم يتبع في بعض الأحيان مسار انضمام دول البلقان بالعزيمة الواجبة”.

وقال تاياني، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية الإيطالية في أعقاب الاجتماع الوزاري حول دول غرب البلقان، “صحيح أنه كانت هناك تأخيرات من أوروبا، لكن علينا الآن تعويض الوقت الضائع”.

وأكد وزير الخارجية على أن إيطاليا تعتزم فعل “كل ما هو ضروري” لتحقيق هدف انضمام دول البلقان للتكتل الأوروبي الموحد باعتبار أن هذه المنطقة “أولوية للحكومة”.

وترأس تاياني الاجتماع الوزاري بشأن غرب البلقان انعقد في وقت سابق الاثنين بالعاصمة الإيطالية روما.

وشارك في الاجتماع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، وزير خارجية السويد (الرئيس الدوري للاتحاد الاوروي) توبياس بيلستروم ، ووزراء خارجية ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا.