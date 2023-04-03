السفارة الامريكية: نقف مع الشعب الليبي وسنسعى لمساءلة منتهكي حقوق الإنسان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت السفارة الامريكية لدى ليبيا إن الولايات المتحدة تشارك القلق العميق التي أعربت عنه بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة. وأضافت في تغريدة الاثنين على منصة (تويتر): “سنواصل الوقوف الى جانب الشعب الليبي وسنستخدم الأدوات والسلطات المتاحة لنا، بما ذلك مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للسعي إلى مساءلة جميع منتهكي حقوق الإنسان”.

وأضافت “نجدد أيضًا دعواتنا للترحيل العاجل لجميع القوات الأجنبية، بما في ذلك مجموعة فاغنر الروسية” وهي “منظمة إجرامية عابرة للحدود ثبت أنها ارتكبت جرائم حرب في ليبيا”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا قد أعربت في تقريرها النهائي الذي صدر قبل أيام عن “قلقها العميق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان” في البلاد، وخَلُصَتْ إلى وجود “أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب الدولة والقوات الأمنية والميليشيات المسلحة مجموعةً واسعةً من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب”.