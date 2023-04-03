الرئاسة السويدية تعلن انعقاد مجلس التجارة والتكنولوجيا الأوروبي-الأمريكي الشهر القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت الرئاسة السويدية الدورية للاتحاد الأوروبي أن الاجتماع الرابع لمجلس التجارة والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (TTC) سينعقد في لوليا في 30-31 أيار/مايو المقبل.

تم إطلاق TTC في حزيران/يونيو 2021، وهو المنتدى الرئيسي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتنسيق المناهج لقضايا التجارة العالمية والاقتصادية والتقنية الرئيسية.

وعقدت الاجتماعات السابقة في بيتسبرغ وباريس وواشنطن العاصمة. وستستضيف السويد الاجتماع كجزء من رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وسيترأس اجتماع TTC نائبا رئيس لمفوضية الأوروبية مارغريت فيستاغر وفالديس دومبروفسكيس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة التجارة جينا ريموندو والممثلة التجارية كاثرين تاي.