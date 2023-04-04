بوريل: على الصين ألا تقف بجانب المعتدي في الحرب بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-حث الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل الصين على المساهمة في “سلام عادل” بأوكرانيا، مؤكدا على “إن موقفها من الفظائع وجرائم الحرب الروسية سيحدد نوعية علاقاتنا معها”.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمسؤول الأوروبي بعد اجتماعه الثلاثاء مع وزير الخارجية أنطوني بلينكن في بروكسل.

وأعلن بوريل أنه استعرض وضيفه الامريكي “دور الصين في دعم انتهاك روسيا الصارخ لميثاق الأمم المتحدة”. وقال “من المفارقة أنه بعد زيارة الرئيس الصيني لموسكو وذكره للحاجة للسلام والاتفاق (مع بوتين) على ضرورة عدم نشر أسلحة نووية في الخارج، أعلنت روسيا بعد بضعة أيام عن نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا”.

وقال “نتوقع من عضو دائم في مجلس الأمن الوقوف دفاعًا عن النظام الدولي القائم على القواعد، وعلى الصين واجب أخلاقي للمساهمة في سلام عادل”.

وأعلن منسق الدبلوماسية الأوروبية أنه سيزور الصين الأسبوع المقبل، بينما تبدأ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين زيارتها

إلى بكين رفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ورأى بوريل أنه ينبغي على الصين “ألا تقف بجانب المعتدي وألا تدعم العدوان عسكريا”، وقال “هذه رسالتنا إلى الصين بدءا باجتماعات اليوم وفي جميع زيارات الاتحاد الأوروبي إلى بكين”.