أوكرانيا ضمن اجندة محادثات فون دير لاين في بكين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن أوكرانيا ستكون موضوعًا مهمًا في اجتماعاتها في بكين مع الرئيس شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ.

وأعلنت فون دير لاين في تغريدة على منصة (تويتر) أنها تحدثت إلى الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي عشية زيارتها للصين.

وقالت “يريد الاتحاد الأوروبي سلامًا عادلًا يحترم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها”

وبدوره، قال زيلينسكي إنه تحدث خلال المكالمة الهاتفية مع رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي عن “الحاجة إلى إعداد حزمة العقوبات الحادية عشرة”، كما بحث معها “التقدم المحرز في تنفيذ توصيات المفوضية الأوروبية” بشأن مسار عملية انضمام أوكرانيا للتكتل الاوروبي.