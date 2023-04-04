روسيا تعيّن سفيرا جديدا لها في إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الاتحاد الروسي تعيين أليكسي بارامونوف رسميًا كسفير روسي جديد لدى إيطاليا، خلفا لسيرغي رازوف الذي انتهت مدة عمله في روما.

ووقعت موسكو على مرسوم التعيين اليوم بعد موافقة رئيس جمهورية إيطاليا على التسمية.

بارامونوف (61 عاما) يشغل منصب رئيس قسم جنوب أوروبا بوزارة الخارجية الروسية وعمل في الفترة من عام 2008 إلى عام 2013 قنصلا عاما في ميلانو ويتحدث الإيطالية بطلاقة.

ويصف الاعلام الإيطالي الدبلوماسي الروسي الجديد بـ”المعتدل” حيث رحب في وقت سابق بجهود الوساطة التي يبذلها الفاتيكان بشأن أوكرانيا وأكد وجود قناة حوار بين موسكو والكرسي الرسولي.