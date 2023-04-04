وزير الدفاع الإيطالي: انضمام فنلندا للناتو دليل على مناخ الخوف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-وصف وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي رسميا اليوم بأنه “دليل على مناخ الخوف” في أوروبا.

وأشار الوزير في تصريحات للصحفيين إلى أن فنلندا “الدولة التي طالما أرادت الحفاظ على ذاتيها، دون انحياز لأي طرف، شعرت فجأة بالحاجة إلى الانضمام إلى الناتو بعد عقود من الحياد، وهذا يعني أن هناك شعورًا بالخوف”.

ورأى كروزيتّو أن “السبيل الوحيد لهزيمة الخوف هو الاستمرار في البحث عن السلام”. وقال “هذا لا يعني التراجع عن تقديم المساعدة” لأوكرانيا “بل يعني ألا ندخر جهدا” من أجل التوصل للسلام.

وقال “السلام هدف الكل ويجب إبعاد الحرب عن اوروبا وإبعاد الصراعات”، مردفا “للأسف ليس هذا سهلا لان الامر يتطلب طرفين على الاقل للحصول على السلام، وفي هذه اللحظة هناك من لا يعطي الكثير من الفرص”.