تاياني: السفير الروسي تجاوز في بعض الأحيان صلاحياته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني إن السفير الروسي لدى روما المنتهية ولايته سيرغي رازوف، “تجاوز أحيانا مهامه”، وذلك بعد ساعات من تعيين الكرملين رئيس قسم جنوب أوروبا بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بارامونوف، خلفا له.

وقال تاياني متحدثًا بمقر رابطة الصحافة الأجنبية بالعاصمة روما، ردا على سؤال بهذا الصدد، “نحن لسنا ضد روسيا، بل ضد العدوان الذي انتهك القانون الدولي”. وأردف “السفير المنتهية ولايته سيرغي رازوف تجاوز في بعض الأحيان صلاحياته. لقد أصدر أحكامًا سياسية وغير مناسبة ليست من اختصاص ممثلين دبلوماسيين”. وأشار تاياني إلى أن “السفراء ليسوا وزراء خارجية، وعليهم استخدام لغة أكثر ملاءمة”.

وكان رازوف، الذي بقي على رأس بعثة بلاده الدبلوماسية في روما منذ عام 2013، قد وجه مؤخرا عبر (فيسبوك) رسالة مفتوحة إلى وزير الدفاع الايطالي، شكك فيها في “صدق أقواله” بشأن الرغبة في عدم “إغلاق الباب في وجه الروس” ووضع قائمة طويلة من الإجراءات “الأحادية”، التي قللت فرص الحوار بين الشعبين الروسي والايطالي، على حد وصفه.