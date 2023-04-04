رئيس أساقفة حلب للموارنة: نعيش زمن الصوم بألم ولكن في أجواء تضامن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس أساقفة حلب للموارنة، المطران يوسف طوبجي إن الجماعات المسيحية “تعيش حالياً زمن الصوم بألم”، لكن “في أجواء من التضامن التام”، مشيداً بـ”حس المسؤولية” الذي أظهره العالم تجاه سورية في أعقاب الزلزال الأخير الذي ضرب شمال البلاد في أوائل شباط/فبراير الماضي.

وتحدث رئيس الأساقفة، في مقابلة أجراها معه موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني، عن “وجود العديد من الجمعيات والأخويات التي تسعى إلى تلبية احتياجات من تضرروا بسبب الهزة الأرضية، وهذا يضاف إلى حملات التضامن التي نُظمت في مختلف أنحاء العالم من أجل مد يد العون للسكان المنكوبين”. وأشار إلى أن “التضامن جاء أيضا من الجماعات الدينية في بلدان المنطقة، شأن العراق والإمارات العربية المتحدة”، موضحا أن سورية “عادت لتتصدر صفحات الجرائد العالمية بعد أن بقيت منسية لسنوات طويلة”.

وفي حديثه عن العلاقات بين المسيحيين والمسلمين، خصوصا وأن عيد الفصح يتزامن هذا العام مع شهر رمضان، قال المطران طوبجي إن المسيحيين والمسلمين في سورية هم “على تواصل يومي، وثمة أجواء من الأخوة على الرغم من وجود بعض العناصر التي تلحق الضرر أحيانا”ً. وقال إن المسألة “لا تقتصر على تبادل التهاني رسمياً مع المسلمين”، إذ يوجد “حوار عميق بين الطرفين حول عدد من القضايا، من بينها شخصية العذراء مريم”. وأشار إلى تزامن العيدين هذا العام، متحدثا أيضا عن التضامن في أعقاب الزلزال الأخير الذي أظهر أن الجميع “يوجدون على متن الزورق نفسه”.