سالفيني: إدارة ملف الهجرة تتطلب وقتا، ولكن متفائل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أبدى نائب رئيس الوزراء وزير البنية التحتية في الحكومة الإيطالية، ماتيو سالفيني “تفاؤلا” بشن التمكن من احتواء ظاهرة الهجرة غير النظامية، لكنه رأى أن المسألة “تتطلب مزيدا من الوقت”.

وقال سالفيني في لقاء الثلاثاء مع الصحافة الأجنبية “لقد تشاركنا هذه الأشهر الأولى من الحكومة خطوة بخطوة متحملين جميع المسؤوليات”، مشيرا إلى أنه يرى الشركاء في التحالف الثلاثي، رئيسة الوزراء جورجا ميلوني وزعيم حزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني “أصدقاء أكثر من حلفاء”.

وشدد سالفيني على أن حكومة اليمين الحالية ستحكم حتى نهاية الدورة التشريعية الطبيعية للبرلمان. وقال “أمامنا خمس سنوات وأنا متأكد من أننا سنجعل إيطاليا تسير إلى الامام”، إلا أن أردف “بعض الملفات، مثل تلك المتعلقة بالهجرة، تستغرق وقتًا أطول، لكنني واثق تمامًا ومتفائل”.

وقال سالفيني إن “الدفاع المشترك” عن الحدود الأوروبية مسألة “مأمولة ومرغوب فيها”.

وفي إشارة لنداءات استغاثة عن 500 مهاجر في خطر بمياه المتوسط، قال “الآن هناك سفينة في منطقة البحث والانقاذ المالطية. لن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لفهم من سيأتي للمساعدة. لكن إيطاليا أو اليونان لا يمكنهما دائمًا تحمل أعباء حالات الطوارئ”.