البابا يدعو للصلاة من أجل أمهات الجنود قتلى الحرب الروسية الأوكرانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا البابا فرنسيس في ختام مقابلة الأربعاء العامة في ساحة القديس بطرس إلى الصلاة من أجل ضحايا جرائم الحرب، موجهاً فكره إلى أمهات الجنود الذين سقطوا في الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال البابا، حسب موقع أخبار الفاتيكان، “في أسبوع آلام المسيح هذا، عندما نتذكر أنه مات ظلماً، يتوجه فكري بنوع خاص إلى جميع ضحايا جرائم الحرب، وإذ أدعو إلى الصلاة من أجلهم، لنتضرع إلى الله كي ترتد قلوب الجميع”.

وأضاف “إذ ننظر إلى العذراء مريم، أمام الصليب، أفكر أيضا بالأمهات: أمهات الجنود الأوكرانيين والروس الذين سقطوا في الحرب. هن أمهات لأبناء ماتوا، لنصلّ من أجل تلك الأمهات”.