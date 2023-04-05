تاياني: نعمل على معالجة القضية التونسية على كل المستويات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه أكد، خلال الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي، على “أهمية تقديم التمويل من صندوق النقد الدولي لتونس على دفعات والمطالبة في نفس الوقت بإحراز تقدم في عملية الإصلاحات”

وأعلن الوزير في تصريحات للصحفيين الأربعاء في ختام الاجتماع، أنه ناقش نفس المسألة مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وقال “نحن نعمل على معالجة وحل القضية التونسية على كل المستويات. إيطاليا في الطليعة وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف”.

وأشار تاياني إلى أن سيلتقي في نهاية الأسبوع وزير خارجية تونس، نبيل عمّار الذي سيزور روم، وقال “سنتطرق إلى كل القضايا”.

ووصف رئيس الدبلوماسية الإيطالية وزاري الناتو بأنه “كان اجتماعا إيجابيا للغاية”، حيث تناول أيضا “موضوع الهجرة وقضية تونس”. وقال “لقد وجدت اهتمامًا كبيرًا من العديد من الوزراء: يجب على الناتو أيضًا أن يتطلع إلى الجنوب”.