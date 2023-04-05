ميلوني تثمن “الشراكة الاستراتيجية وتقارب الرؤى” بين روما ومدريد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اهتمام بلادها واسبانيا بالارتقاء بمستوى “الشراكة الاستراتيجية”، والتي قالت إنها “كانت مصدر رضا كبير في هذه السنوات من العلاقات”.

وأضافت ميلوني في تصريح للإعلام في أعقاب اجتماع الأربعاء بمقر الحكومة في روما مع نظيرها الاسباني، بيدرو سانشيز “أعتقد أنه يمكننا القيام بعمل أفضل في التبادلات في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والثقافة”، مشيرة إلى أن ميزان التبادل التجاري “نما كثيرًا في عام 2022″، و”هذا يظهر أن هناك تقاربًا وإمكانات كبيرة نعتزم تعزيزها”، على حد تعبيرها.

وقالت “هناك العديد من القضايا تتشاطر فيها إيطاليا وإسبانيا وجهات النظر وأوجه تقارب وجدناها غالبًا داخل المجلس الأوروبي في الأشهر الأخيرة حول مواضيع مختلفة”.

وأضافت ميلوني “تكتسب هذه العلاقة أهمية خاصة في وقت تستعد فيه إسبانيا لتولي الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي” في النصف الثاني من العام الحالي. وقالت “أعتقد أنه كان من المهم بشكل خاص لنا، من خلال هذا الاجتماع، أن نوضح حالة الانسجام بين دولتينا في الحاجة إلى أوروبا تعطي إجابات فعالة وفورية في مثل هذه المرحلة الدقيقة”.