إيطاليا واسبانيا: الهجرة غير النظامية مشكلة أوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ملف الهجرة بأنه “قضية مهمة للغاية بالنسبة إلى إيطاليا وإسبانيا”.

وأضافت في تصريحات للإعلام في أعقاب اجتماع الأربعاء بمقر الحكومة في روما مع نظيرها الاسباني، بيدرو سانشيز “يعد تعديل أوروبا لخطاها في هذا الصدد بنظرتها اليوم بعناية أكبر بشأن الدفاع عن حدودها الخارجية خطوة مهمة”.

وأضافت “لكننا نتفق على أن يقيّم المجلس الأوروبي القادم في حزيران/يونيو التقدم الملموس الذي ينبغي أن تحرزه المفوضية بشأن مبادرات ينبغي المضي فيها قدمًا، بدءًا من المخصصات والاستثمارات الضرورية للتعاون وإيجاد حلول هيكلية مع دول شمال إفريقيا”.

وبدوره، شدد سانشيز على أن الهجرة غير النظامية هي “مشكلة أوروبية وليست تخص فقط إيطاليا أو إسبانيا أو مالطا”.

وقال “هذا يتطلب ردًا أوروبيًا من وجهة نظر سياسية، واتفاقًا بين الدول الـ27 وأيضًا موارد اقتصادية”. وأضاف “نحن كإسبانيا وإيطاليا نحتاج إلى التحدث بشكل أقل عن البعد الداخلي للهجرة والمزيد عن البعد الخارجي”، مشددا على الحاجة إلى “تعاون معمق وعمل مشترك مع بلدان المنشأ والعبور”.