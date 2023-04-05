وزير خارجية إيطاليا: آمل إسقاط تركيا لتحفظاتها حول انضمام السويد للناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن الامل بأن “تسقط تركيا تحفظاتها حول انضمام السويد” إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال رئيس الدبلوماسية الايطالية، في تصريحات للصحفيين الأربعاء في اعقاب المؤتمر الوزاري لحلف شمال الاطلسي “أتمنى دخول السويد إلى الحلف وانضمام فنلندا يعزز الناتو”.

وحسب تاياني، فإن “العدوان الروسي على أوكرانيا انتهى به الأمر إلى تعزيز وتوسيع تحالف سلام وحماية استقلال العديد من البلدان، ولا سيما تلك الموجودة على حدود الاتحاد الروسي”، منوها بأن حلف شمال الأطلسي “لا يشارك بشكل مباشر في الحرب”.

ورأى وزير الخارجية الإيطالي أنه “من الصواب أن يتعامل الناتو أيضًا مع ما يحدث في المحيطين الهندي والهادئ، ليس لتشويه طبيعته، ولكن بهدف ضمان الأمن، فالأمن عالمي”. وأردف “كما لا يمكن تنفيذ عمليات دفاع سيبراني مع البقاء داخل الحدود. هذا أحد الأسباب التي تجعلنا ننظر بعناية وأحيانًا ببعض القلق إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.