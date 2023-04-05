غوتيريش يستنكر قرار طالبان منع الأفغانيات من العمل مع الأمم المتحدة بأفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن الإدانة القوية لقرار حكومة حركة طالبان بمنع الأفغانيات من العمل مع منظمات الأمم المتحدة في أفغانستان، باعتبار أن القرار “ينتهك حقوق الإنسان الثابتة للنساء”.

وحسب البيان الصحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فإن “قرار طالبان ينتهك أيضا التزامات أفغانستان وفق القانون الإنساني الدولي ومبدأ عدم التمييز الذي يقوم على أساسه ميثاق الأمم المتحدة”

وأضاف البيان، الذي نشره المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، إلى أن “الموظفات يقمن بدور أساسي في عمليات الأمم المتحدة، بما في ذلك توصيل المساعدات المنقذة للحياة”. وقال إن “تنفيذ هذا القرار سيضر بالشعب الأفغاني الذي يحتاج الملايين منه إلى هذه المساعدة”.

وحث الأمين العام حكومة حركة طالبان على إلغاء القرار على الفور والعدول عن جميع التدابير التي “تقيّد حقوق النساء والفتيات في العمل والتعليم وحرية الحركة”.