وزير خارجية إيطاليا: لا نقاش حول من يخلف ستولتنبرغ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- نفى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني انطلاق مفاوضات داخل أروقة حلف شمال الأطلسي حول مرشحين لخلافة الأمين العام الحالي، يانس ستولتنبرغ.

وقال تاياني للصحفيين، بعد انتهاء الاجتماع الوزاري بمقر حلف شمال الأطلسي “لم يتم فتح النقاش بعد. سنتحدث عنه مع حلفائنا في الناتو ونقيم أي المرشحين المحتملين وما الدور الذي يمكن أن تلعبه إيطاليا”.

وأضاف “بالطبع نريد دائمًا لعب دور قيادي، لأن هناك حاجة لإيطاليا في الناتو وفي الاتحاد الأوروبي. نحن نعمل بشكل مكثف. فحتى اليوم تم الاعتراف في خطابات المجتمعين بدور إيطاليا”.

وكانت وسائل إعلام إيطالية قد تحدثت عن إمكانية ترشيح رئيس الوزراء السابق ماريو دراغي لقيادة الناتو. كما تداول أيضا اسم الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي السيناتور ماتيو رينزي

ويشغل ستولتنبرغ، منصب الأمين العام لحلف الناتو منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2014، وكان من المتوقع أن يتنحى العام الماضي لقيادة المصرف المركزي في موطنه النرويج. ولكن تم التمديد له بسبب هجوم روسيا على أوكرانيا حتى 30 أيلول/سبتمبر من العام الحالي.