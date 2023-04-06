تاياني: برلسكوني يقظ وحالته الصحية مستقرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن الحالة الصحية لزعيم حزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني “مستقرة” بعد أن أمضى “ليلة هادئة” في العناية المركزة بمستشفى سان رافاييلي في مدينة ميلانو

وأدخل رئيس الوزراء الإيطالي الاسبق (86 عاما) صباح الأربعاء إلى المستشفى بسبب مشاكل في التنفس.

وقال تاياني، الرجل الثاني في حزب (فورتسا إيتاليا)، في تصريح الخميس لإحدى قنوات التلفزة المحلية “الرئيس برلسكوني يقظ ويعطي تعليمات (من المستشفى) للحزب”.

وبشأن ما تردد عن “مشاكل في الدم” يعاني منها برلسكوني، قال تاياني “أنا لست طبيبا ولا يمكنني إصدار آراء بشأن قضايا صحية”، ولكن “مشاكل الدم تعد أمرًا طبيعيًا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50-60 عامًا….أكرر ينبغي الحديث مع الأطباء ولا يمكنني إطلاقا إعطاء رأي طبي. تحدثت إلى البروفيسور زانغريللو (طبيب برلسكوني) الذي أخبرني أن حالته مستقرة ويتصل بقادة حزبه عبر الهاتف وهذا يعني أنه يقظ ويعطي مؤشرات ملموسة”.