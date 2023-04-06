خبيرة أممية: تأخيرات غير مبررة بقضية انفجار مرفأ بيروت وتهديد بالقتل لقاضي التحقيق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- استنكرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت “التأخيرات غير المبررة التي حالت دون تحقيق العدالة للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت”، مستشهدة بما وصفتها التدخلات العديدة في التحقيق والتهديد الذي تعرض له قاضي التحقيق.

وقالت الخبيرة الأممية المستقلة إنها “منزعجة للغاية من تقارير تفيد بأن مسؤولين سابقين في الدولة اللبنانية وغيرهم ممن تورطوا في القضية لجأوا بشكل مخادع إلى إجراءات التنحية وغيرها من إجراءات الطعن الموجهة ضد قضاة التحقيق المعينين لفحص القضية، مما أدى إلى استبدال القاضي ووقف التحقيق عدة مرات”، حسبما نقل عنها المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.

وقالت المقررة الخاصة إن القاضي طارق البيطار، الذي تم تعيينه لقيادة التحقيق في شباط/فبراير 2021، تلقى، حسبما ورد، تهديدات بالقتل ذات مصداقية وهو حاليا تحت الحماية العسكرية.

وأشارت ساترثويت إلى تقارير تفيد بأن السلطات اللبنانية رفضت طلبات قضائية برفع الحصانة البرلمانية والسماح باستجواب المسؤولين الأمنيين. كما أخفقت الحكومة في تنفيذ مذكرات توقيف بحق وزراء سابقين، وحتى الآن لم يحاكم أحد على تفجير الرابع من آب/أغسطس 2020، الذي خلف 218 قتيلاً و7000 جريح و300 ألف نازح.