برلسكوني يعاني من لوكيميا نخاعية مزمنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أفادت نشرة طبية لمستشفى (سان رافّاييلي) في ميلانو، بأن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني يعاني منذ مدة من ابيضاض الدم النقوي المزمن) لوكيميا نخاعية مزمنة) ويرقد حاليًا في العناية المركزة لعلاج عدوى رئوية.

وأشارت النشرة الطبية، التي حملت توقيع ألبرتو زانغريللو، مدير قسم التخدير والعناية المركزة، الطبيب الشخصي لبرلكسوني، إلى أن الإستراتيجية العلاجية المطبقة تتمثل في “علاج عدوى الرئة وعلاج متخصص يهدف إلى الحد من الآثار السلبية لفرط الكريات البيض المرضي واستعادة الحالات السريرية الموجودة مسبقًا”.

المعروف أن اللوكيميا النخاعية المزمنة (CLL) هي نوع من سرطانات نخاع العظم وتتسبب في ارتفاع مستوى خلايا الدم البيضاء في الدم.

وكان وزير الخارجية أنطونيو تاياني، منسق حزب (فورتسا إيتاليا) الذي يرأسه برلسكوني، قد أشار إلى أن الحالة الصحية للأخير “مستقرة” بعد أن أمضى “ليلة هادئة” في المستشفى.

وأدخل رئيس الوزراء الإيطالي الاسبق (86 عاما) صباح أمس الأربعاء إلى المستشفى بسبب مشاكل في التنفس.