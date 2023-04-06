فون دير لاين: مسؤولية كبيرة للصين في استخدام نفوذها بشأن الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس إن الصين بوصفها “عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: لديها مسؤولية كبيرة لاستخدام نفوذها، في صداقة أقيمت على مدى عقود مع روسيا”.

وأضافت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي في بكين “نحن نعول على الصين في ممارسة هذه المسؤولية حقًا وأن نكون واضحة جدًا في رسالتها” إلى الاتحاد الروسي حول الحرب في أوكرانيا.

وقالت خلال الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ “شجعته على الاتصال بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. أعلم أن زيلينسكي قد طلب ذلك علنًا. كان من المثير للاهتمام أن نسمع تأكيد الرئيس شي على استعداده للتحدث معه في الوقت المناسب وعندما تكون الظروف مواتية”. وقالت “أعتقد أن هذا عنصر إيجابي”.