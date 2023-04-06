كونتي يثمِّن زيارة ماكرون وفون دير لاين لبكين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ثمّن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، رئيس حركة خمس نجوم المعارضة، جوزيبي كونتي زيارة كلا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى بكين، في إشارة إلى وساطة محتملة للصين لوقف الحرب بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا.

وقال، في تصريح لمجموعة (آدنكرونوس) الإعلامية “مبادرة ماكرون وفون دير لاين في الصين جيدة، مثل مبادرة (رئيس الوزراء الاسباني) سانشيز في الأيام الأخيرة”.

وأضاف كونتي، الذي يعارض مواصلة إرسال أسلحة لأوكرانيا، “دعونا نأمل أن يتحرك شيء. الأولوية هي الحل الدبلوماسي. إنه لأمر مؤسف أن إيطاليا غائبة وليست جزءا من هذه المبادرة” .