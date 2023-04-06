بوريل في زيارة للصين الخميس القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل سيزور الصين الأسبوع المقبل، في الفترة من 13 إلى 15 نيسان/أبريل.

زيارة منسق الدبلوماسية الأوروبية تلي زيارة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين الحالية رفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كما زار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بكين الأسبوع الماضي.

وكان بوريل عن أعرب عن رغبة التكتل الموحد في مواصلة “الانخراط البناء” مع الصين من أجل مواجهة التحديات على الساحة العالمية. وقال “نتوقع أن تتصرف كلاعب عالمي إيجابي وبناء، على وجه الخصوص أمام العدوان الروسي على أوكرانيا، الذي يعد انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة”.

ورأى في تصريحات على هامش وزاري حلف شمال الأطلسي أنه ينبغي على السلطات في بكين “ألا تقف بجانب المعتدي وألا تدعم العدوان عسكريا”، وقال “هذه رسالتنا” التي سننقلها إلى الصين.