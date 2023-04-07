إدانة أوروبية لقرار طالبان حظر عمل الافغانيات بوكالات الأمم المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال بيان للممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي تلقى “بصدمة عميقة” قرار حكومة طالبان القاضي بمنع النساء الأفغانيات من العمل في الأمم المتحدة، ووكالاتها وصناديقها وبرامجها.

وأشار البيان الصادر باسم الاتحاد الأوروبي الجمعة إلى أن هذا القرار يأتي في أعقاب “قرارات حظر وفتاوى عديدة سابقة استهدفت النساء والفتيات الأفغانيات، مما يعزز ويشدد الإنكار المستمر من قبل قيادة طالبان لحقوق المرأة، بما في ذلك حقهن في التعليم الثانوي والعالي وفي العمل وحرية التنقل”.

ورأى أن “قرار طالبان التمييزي الجديد يفاقم وضع النساء والفتيات في أفغانستان ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المعاهدات التي أفغانستان طرفًا فيها، والقانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية”.

وأعلن البيان أن الاتحاد الأوروبي ينضم إلى الأمم المتحدة جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين الآخرين والعديد من الأفغان الذين يدينون هذه القرارات، في “دعوة طالبان إلى التراجع عن هذا الحظر على الفور وضمان حصول النساء والفتيات على قدم المساواة في التعليم وفي جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعامة”.

وقد أعرب في وقت سابق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن الإدانة القوية لقرار حكومة حركة طالبان الذي “ينتهك حقوق الإنسان الثابتة للنساء”. ونوه بأن “قرار طالبان ينتهك أيضا التزامات أفغانستان وفق القانون الإنساني الدولي ومبدأ عدم التمييز الذي يقوم على أساسه ميثاق الأمم المتحدة”.