وزير الدفاع الإيطالي: الجيش اللبناني أساسي لاستقرار الشرق الاوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-قال وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو “إن القوات المسلحة اللبنانية أساسية للاستقرار والأمن بمنطقة الشرق الأوسط الموسعة”، وذلك في اعقاب لقاء اليوم الجمعة مع وزير الدفاع اللبناني موريس سليم خلال زيارة لبيروت.

وأكد كروزيتّو على أن “إيطاليا ستواصل تقديم دعمها على مستوى العلاقات الثنائية وفي إطار بعثة اليونيفيل”.

وحسب وزارة الدفاع اللبنانية، فإن اللقاء “تناول علاقات التعاون بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة، لا سيما في المجال العسكري”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “تم التطرق الى ما يشهده الجنوب من تصعيد، واعتبر الوزير سليم ان هذا التطور يشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في الجنوب”.

وأفادت في مذكرة بأنه “اذ أكد الوزير سليم ان لبنان يلتزم بقرار مجلس الامن الدولي 1701، شدد على ان الجيش كان وسيبقى حريصا على اقصى درجات التعاون مع اليونيفيل واتخاذ الاجراءات المناسبة لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار والهدوء في الجنوب والجهوزية الدائمة للتصدي لأي عدوان”.

ويزور وزير الدفاع الإيطالي لبنان لتهنئة جنود بلاده في كل من بعثة (يونيفيل) الأممية والبعثة العسكرية الثنائية الإيطالية في لبنان بعيد الفصح.