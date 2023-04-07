السجن مدى الحياة لمتهمين بقتل السفير الايطالي بالكونغو الديمقراطية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

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وما- قضت محكمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالسجن مدى الحياة على ستة متهمين في قضية مقتل السفير الإيطالي لوكا أتّاناسيو ومرافقه عنصر الدرك فيتوريو إياكوفاتشي وموظف محلي، في هجوم مسلح جرى في 22 شباط/فبراير 2021

وكان مكتب المدعي العسكري في كينشاسا قد طالب بإعدام المتهمين الستة.

وفي حين أكدت المحكمة أن الهجوم المسلح كان محاولة لخطف السفير لطلب فدية، فلا تزال هناك بعض النقاط الغامضة.

واشتكى المتهمون من أنه تم انتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب.

وكان الهجوم قد شنه مسلحون على قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي يرافقها الدبلوماسي الايطالي في طريقها لزيارة مشروع للتغذية المدرسية شرقي الكونغو