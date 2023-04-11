إيطاليا: مبنيان في ميناء صقلي لاستيعاب 700 مهاجر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قالت السلطات المحلية في مقاطعة صقلية (جنوب)، إن العمليات اللوجستية لتشييد هيكلين من الأبنية الجاهزة لاستقبال حوالي 700 مهاجر وصلوا إلى ميناء كاتانيا، في وقت متأخر من مساء أمس.

وأضافت أن “هيئة الدفاع المدني التي تم تفعيلها من قبل حاكم الإقليم ريناتو سكيفاني وتنسيقها من قبل المدير العام للهيئة، سالفو كوتشينا، تقدم الدعم اللازم للبلدية لتسهيل عملية الاستقبال والإقامة المؤقتة للمهاجرين في مركز تطعيم سابق”، للقاحات المضادة لوباء كوفيد 19.

وبهذا الصدد وأوضح كوتشينا، أن “نظام الدفاع المدني في صقلية، مع تقنييه ومتطوعيه تم حشده بعد ظهر يوم أمس الاثنين، وهو ثاني أيام عيد الفصح، للمساعدة في عمليات إنزال المهاجرين، التي تجري بالتنسيق من جانب محافظة كاتانيا، وتوفير مأوى مؤقت ملائم للمهاجرين”.

وأشار المسؤول إلى أن “إدارة الدفاع المدني الإقليمية، أتاحت هيكلين من البناء الجاهز بمقاس 12 × 24 مترًا، وتقوم بتجميعهما في ساحة انتظار للسيارات، وذلك بفضل مسؤوليها وخبراء اللوجستيات والمتطوعين الذين قدموا من ست بلديات في المنطقة، بما يتجاوز الـ30 متطوعًا وخمسة مسؤولين تشغيليين”.