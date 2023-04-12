برلماني إيطالي: معطيات السياحة تعطينا الأمل بقطاع يدفع اقتصادنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال برلماني إيطالي، إن “عدد السياح الذين اختاروا زيارة إيطاليا خلال عطلة عيد الفصح، يمنحنا الأمل بالعودة إلى الحياة الطبيعية بعد سنوات وباء كوفيد 19 المظلمة”.

وأضاف عضو مجلس النواب من حزب (إخوة إيطاليا) جانلوكا كارامانا، والزعيم السابق لكتلته في لجنة الأنشطة الإنتاجية بالمجلس، أن “الحضور السياحي في المرافق الثقافية الإيطالية وصل في الواقع إلى حوالي 1.7 مليون شخص، ما يقرب المليون منهم من الأجانب”.

وأردف: “لا يسعني إلا التعليق بتفاؤل كبير على هذه الصورة التي توضح كيف يمكن لقطاع السياحة أن يكون قوة دافعة لاقتصادنا ونمو أمتنا، وليس هذا فحسب، بل وكذلك الحضور في المتاحف، مدن الفن والقرى الصغيرة، الذي يشهد لمدى تركيز السياحة على مجالي الثقافة والتاريخ، وعلامة على تثمين الجودة”.

وخلص النائب كارامانا الى القول، إن “حكومة (رئيسة الوزراء جورجا) ميلوني، ستكون إلى جانب الأنشطة العاملة في هذا القطاع على غرار ما فعلت دائماً، دون أن تتراجع أبداً”.