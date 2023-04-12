الشرطة الإيطالية: اعتقال 16 شخصًا بتهمة الإرهاب عام 2022

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر أمنية إيطالية إن خلال عام 2022، ألقت قوات الشرطة القبض على 16 شخصًا مقربين من دوائر الإرهاب الديني المتطرف، وشخص واحد على خلفية تنظيمات إرهابية ذات مصفوفة سياسية قومية.

وفي المعطيات الأمنية المتعلقة بعام 2022، التي أصدرتها الشرطة في تقرير الأربعاء بمناسبة الذكرى 171 لتأسيسها، أشارت إلى أنه “تمت إعادة 79 شخصًا كونهم يشكلون تهديداً على الأمن القومي، خمسة منهم تنفيذاً للإجراءات التي أصدرها وزير الداخلية ولأسباب تتعلق بأمن الدولة، 53 بمراسيم صادرة عن المحافظ، 15 بإجراءات أمرت بها السلطة القضائية، شخص واحد بعد اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وخمس حالات رفض على الحدود بموجب المادة 10 من القانون الموحد للهجرة”.

وذكر التقرير أنه “تم أيضاً تنفيذ خدمات مراقبة لضمان تعرف فعال على البيئات المتطرفة من أجل دمج فعالية الخدمات الوقائية”. واختتم بالقول إن “المبادرات الأمنية تتعلق على وجه الخصوص بمحطات السكك الحديدية والمواصلات العامة وكذلك المطارات والمحاور البحرية”.