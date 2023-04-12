إيطاليا: 405 هجمات سيبرانية أدارتها قوى الأمن عام 2022

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر أمنية إيطالية إن غرفة العمليات التابعة للمركز الوطني لمكافحة الجرائم السيبرانية وحماية البنى التحتية الحرجة (Cnaipic)، أدارت 405 هجمات على أنظمة تكنولوجيا معلومات لهيئات وطنية ذات أهمية استراتيجية، وإطلاق 77 طلب تعاون في حالات طوارئ لجرائم عالية التقنية، فضلا عن 110 تحقيقات مع 51 شخصاً.

وفي المعطيات الأمنية المتعلقة بعام 2022، التي أصدرتها الشرطة الأربعاء، في تقرير لمناسبة الذكرى 171 لتأسيسها، أشارت إلى أن “الأنشطة الوقائية تتزايد بشكل ملحوظ مع استصدار 113,420 تنبيهًا، وأنه من خلال وحدات عمليات الأمن السيبراني (Nosc) في الأقسام الإقليمية المختصة، نسقت (Cnaipic) إدارة 12,694 هجومًا إضافيًا على بنى تحتية حيوية، مشغلي خدمات أساسية، أفراد وشركات والتحقيق مع 283 شخصاً”.

وذكر التقرير أنه “بالإشارة إلى الجرائم الإلكترونية المالية والعملات الإلكترونية، تُظهر الإحصاءات 9423 قضية وطنية”، وأنه “على الرغم من الصعوبة التشغيلية لحجز واسترداد المبالغ المغتصَبة بالاحتيال، التي تم تحويلها قبل كل شيء إلى دول غير أوروبية كالصين، تايوان وهونغ كونغ، فبفضل تنوع إمكانيات منصة مركز مقاومة الاحتيال الإلكتروني وشبكة (Of2cen) للتحليل المتقدم لمكافحة عمليات الاحتيال، تمكن الخبراء من حجز واسترداد 4,673,074.58 يورو من أصل 20,502,112.79 يورو”.

وأضاف التقرير أن “في عام 2022، كانت هناك زيادة ملحوظة في ظاهرة الاحتيال المتعلقة بالتداول عبر الإنترنت”، فـ”في الواقع، تمت معالجة 3057 حالة اشتملت على أكثر من 93 مليون يورو سُلبت من الضحايا، الذين أغراهم احتمال تحقيق أرباح سهلة باستثمارات آمنة عبر شبكة من المحتالين المهرة والوسطاء الماليين الوهميين”.