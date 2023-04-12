بوريل وبيربوك يزوران بكين اعتبارا من الغد حتى 15 نيسان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أعلنت مصادر رسمية صينية أن المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، برفقة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، سيكونان اعتباراً من يوم غد وحتى الخامس عشر من نيسان/أبريل الجاري في زيارة رسمية للصين.

ونقلت مصادر إعلامية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، أن “بوريل تلقى دعوة رسمية من مستشار الدولة ووزير الخارجية تشين غانغ وأنه سيشارك في الجولة الثانية عشرة من الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين الصين والاتحاد الأوروبي”.

وفي سياق مستمر، قال وانغ خلال مؤتمر صحفي، إن “الصين وألمانيا ستجريان محادثات دبلوماسية وأمنية استراتيجية”.