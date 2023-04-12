البابا: العالم يكابد حروباً أكثر ويبتعد عن الله

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس، إن “العالم اليوم تزداد معاناته جرّاء الحروب”.

ولدى تحيته مجموعة من المؤمنين البولنديين خلال لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان، أبدى البابا ألمه، مذكّراً بأنه “سيتم قريباً الاحتفال بأحد الرحمة الإلهية، الذي أقامه القديس يوحنا بولس الثاني حسب رغبة الرب يسوع من خلال القديسة فوستينا كوالسكا منذ ما يقرب قرن من الزمان”.

وأوضح فرنسيس، أنه “بينما تتعمق تجربة الألم في عالم اليوم بسبب الحروب المتزايدة أكثر فأكثر ويبتعد الناس عن الله، نحتاج بشكل أكبر إلى رحمة الآب”.

وفي نهاية اللقاء، دعا بيرغوليو الحضور مرة أخرى إلى الصلاة من أجل “أوكرانيا المعذبة”. واختتم بالقول: “آه كم تعاني أوكرانيا!”.