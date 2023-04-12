إيطاليا: 105131 وافداً غير نظامي عام 2022

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر أمنية إيطالية إن الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، شهدت وصول 105,131 مهاجراً غير نظامي إلى البلاد عبر طريق الملاحة المارة وسط البحر الأبيض المتوسط، ​​ومن خلال 2539 عملية رسوّ.

وفي المعطيات الأمنية المتعلقة بعام 2022، التي أصدرتها الشرطة الأربعاء، في تقرير بمناسبة الذكرى 171 لتأسيسها، أشارت إلى أن “ضغط الهجرة غير النظامية عن طريق البحر، الذي انخفض بشكل مطرد بين عامي 2017 و2019، عكس اتجاهه منذ عام 2020 حتى 2022، مسجلاً زيادة كبيرة”.

وذكر التقرير أن “عام 2022، شهد زيادة بنسبة 55.80٪ مقارنة بالعام السابق (67477 مهاجراً بعد 1718 عملية رسوّ عام 2021)”، وقد “سُجلت ذروة في التدفقات القصوى لعام 2022 في شهر آب/أغسطس مع 16,816 مهاجراً، أي بمتوسط ​​54,245 شخص يوميًا”.

وأوضح التقرير أن “في عام 2022، تأثرت إيطاليا بالتدفقات القادمة من ليبيا (53310)، تونس (32371)، تركيا (16205)، لبنان (1603)، الجزائر (1389)، سورية (243)، اليونان (6) و(4) من قبرص”.

وأشارت المعطيات إلى أن “المناطق المعنية بالهجرة بشكل رئيسي، شملت صقلية مع 79,016 عملية رسوّ، كالابريا 18,100″، بينما “اندرجت بين المناطق الأخرى المعرضة لرسو المهاجرين، پوليا (4908)، سردينيا (2103)، كامبانيا (641)، توسكانا (250) وإميليا رومانيا (113)”.