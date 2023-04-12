ميلوني: لا يمكن ولا يجب على من يضرّ بالتراث الفني الهرب من العقاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إنه لا يمكن ولا يجب على من يضرّ بالتراث الفني التمكن من النفاذ بجلده من الأمر.

وكتبت ميلوني على وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء، أن “في اجتماع مجلس الوزراء الذي التأم أمس، تمت الموافقة على مشروع قانون لمكافحة ظاهرة التخريب المتكرر للأصول الثقافية والمناظر الطبيعية في البلاد، التي تشهد زيادة مطردة”.

وقالت رئيسة الحكومة، إنه “تمت إضافة عقوبات إدارية إلى تلك الجنائية القائمة أصلاً”. واختتمت مضيفة، أن “أي شخص يضر بتراثنا الفني لا يمكن ولا يجب أن يفلت من العقاب”.