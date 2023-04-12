الشرطة الإيطالية: اعتقال 41 متطرفاً يمينياً ويسارياً عام 2022

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر أمنية إيطالية إنه تم اعتقال 41 متطرفاً يمينياً ويسارياً خلال العام الماضي.

وفي المعطيات الأمنية المتعلقة بعام 2022، التي أصدرتها الشرطة الأربعاء، في تقرير بمناسبة الذكرى 171 لتأسيسها، أضافت أن “نشاط مكافحة الإرهاب لشعبة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (Digos) على التراب الوطني عام 2022، أدى إلى إدانة 1614 متطرفًا يساريًا، تم اعتقال 20 منهم”.

وذكر التقرير أنه “تم استخدام التدابير الوقائية على نطاق واسع، من بينها126 شملت عمليات مراقبة خاصة”، مبيناً أن “كجزء من التحقيقات في مجال عمليات التخريب ونشاط التطرف اليميني، اعتقل 21 يمينياً متطرفاً، بينما تم الإبلاغ عن 227 آخرين”.

بالإضافة إلى ذلك، “تم تعزيز الأنشطة الاستقصائية ضد دعاة اليمين المتطرف، وكذلك الأنشطة ضد الأفراد والجماعات المستوحاة من الفاشية والنازية الجديدة والأيديولوجيات المعادية للأجانب وللسامية”.

وخلصت المعطيات بالإشارة إلى “تنفيذ عمليات مراقبة للمواقع والشبكات الاجتماعية ومحادثات الرسائل الفورية، لاعتراض الخطط والاستراتيجيات التشغيلية للمجموعات الأكثر راديكالية، تلك التي تستخدم الويب للدعاية”.