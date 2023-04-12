البابا: على قادة الأمم الاستلهام من رسالة السلام في مشاريعهم وقراراتهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس إن “على زعماء الأمم أن يسمحوا لأنفسهم بأن يستلهموا مشاريعهم وقراراتهم من الرسالة العامة “السلام على الأرض”، للبابا يوحنا الثالث والعشرون، التي صادفت الذكرى الستون لصدورها يوم أمس.

وأشار بيرغوليو إلى أن “البابا القديس فتح أمام الجميع أفقًا واسعًا يمكن من خلاله التحدث عن السلام وبنائه. مخطط الخلاص الإلهي للعالم وللأسرة البشرية. كانت تلك الرسالة نعمة حقيقية، لمحة نور وسط غيوم مظلمة. جاءت في وقت مناسب جدا”، مشيراً الى أنه “على سبيل المثال، هذا المقطع كافٍ: يجب تنظيم العلاقات بين المجتمعات السياسية، لا باللجوء إلى قوة السلاح، بل في ضوء العقل، أي في ظل الحقيقة، العدل والتضامن”.

ومن هنا جاءت دعوة البابا إلى “المؤمنين رجالاً ونساءً من ذوي الإرادة الصالحة، إلى قراءة هذه الرسالة، وأدعو قادة الدول أن يسمحوا لأنفسهم بالاستلهام منها في مشاريعهم وقراراتهم، كونها معاصرة وآنية”.