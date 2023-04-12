دعوة أوروبية لأرمينيا وأذربيجان للالتزام بالاتفاقات السابقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي عن “الأسف” للاشتباكات المسلحة التي أدت أمس الثلاثاء إلى مقتل أو إصابة العديد من العسكريين الأرمينيين والأذربيجانيين على الحدود الأرمنية الأذربيجانية في منطقة تيغ المتنازع عليها حول إقليم ناغورنو قره باغ.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي في مذكرة “تؤكد هذه الحادثة مجددا أنه في ظل عدم وجود حدود محددة، يتعين احترام خط 1991 وانسحاب قوات أي من الجانبين إلى مسافات آمنة من هذا الخط لتجنب وقوع أي حوادث مماثلة”.

كما شددت المذكرة على ضرورة “احترام الالتزامات السابقة، بما في ذلك تلك التي تم التوصل إليها في براغ في تشرين الأول/أكتوبر 2022 فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل بوحدة الأراضي بما يتماشى مع إعلان ألماتي لعام 1991″، كما “يحث الاتحاد الأوروبي على تكثيف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود ويواصل الاستعداد لدعم هذه العملية”.

وأعادت المذكرة الدعوة إلى “ضبط النفس وتسوية جميع الخلافات بالطرق السلمية”، مؤكدة استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم هذه الجهود، بما في ذلك على أعلى المستويات ومن خلال وجود بعثته في أرمينيا.