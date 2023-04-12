إيطاليا تحشد شركاتها العالمية الكبرى في حملة ترشيح روما لإكسبو 2030

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية أنطونيو تاياني أن من شأن استضافة روما لإكسبو 2030 “توليد ثروة بمليارات اليورو، وخلق آلاف الوظائف مع ما يترتب على ذلك من تأثير كبير على الناتج المحلي الإجمالي” للبلاد.

وجاء حديث تاياني لدى افتتاحه مع عمدة العاصمة روبرتو غوالتييري حدث (دبلوماسية النمو: مبادرات ومشاريع وعمل مشترك مع ترشيح روما لإكسبو 2030) الذي شهد مشاركة أكثر من 200 ممثل عن الشركات وريادة الأعمال الإيطالية الرئيسية المرموقة دوليًا، مثل بولغاري، ايفيكو، إيني، إينيل، فينكانتييري، سنام، مير تكنومونت، بيريللي.

وشدد نائب رئيس الوزراء على أن “ترشيح روما لمعرض إكسبو 2030 هو قطعة من فسيفساء الدبلوماسية الجديدة للنمو، والتي بالاستفادة من مساهمة جميع مكونات نظام الدولة، تهدف إلى جلب المزيد من إيطاليا، بتميزها ومعرفتها وقيمها، إلى العالم”.

وطالب تاياني عالم الأعمال الإيطالي بالدعم الموحد والتعاون التآزري مع المؤسسات الوطنية لصالح الحملة الحالية لاستضافة روما لإكسبو 2030 في 166 دولة، والتي هي “ليست ترشيح مدينة فقط، بل دولة بأكملها”.

وتنافس روما مدن الرياض (السعودية) وبوسان (كوريا الجنوبية) وأوديسا (أوكرانيا) في استضافة اكسبو 2030.