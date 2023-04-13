ميلوني في زيارة لإثيوبيا لـ”تعميق الشراكة” بين روما وأديس أبابا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ستؤدي رئيسة الوزراء الايطالية جورجا ميلوني زيارة رسمية إلى أديس أبابا يومي غد الجمعة وبعد غد السبت وذلك من أجل “تعميق الشراكة” بين البلدين.

ويشتمل جدول الزيارة لقاءات مع قادة الحكومة الفيدرالية ومسؤولين في الاتحاد الإفريقي.

وكانت ميلوني قد استقبلت في روما رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في السادس من شهر شباط/فبراير الماضي. وتحدثت حينها رئيسة الوزراء عن “إثيوبيا موحدة ومستقرة، خاصة في هذه المرحلة الحاسمة في مسارها نحو السلام الوطني وتوطيد الديمقراطية”، بعد اتفاقية بريتوريا للسلام التي أنهت الحرب الاهلية بين الحكومة الفيدرالية وجبهة (تحرير شعب تيغراي) في شمال البلاد. ووصفت ميلوني اثيوبيا بأنها “محور استقرار القرن الأفريقي”، وقالت “لدينا الطموح لكي نكون شريكًا متميزًا في المنطقة ونعتزم القيام بهذا العمل بتصميم أكبر من أي وقت مضى”.