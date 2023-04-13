متحدثة أوروبية: طرد تشاد للسفير الألماني بادرة عدائية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-وصف الاتحاد الأوروبي بـ”المؤسف” قرار السلطات الانتقالية العسكرية التشادية طرد السفير الألماني، نظرا لانتقاده تأخر انتقال السلطة إلى نظام مدني في انجمينا.

وقالت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي في مذكرة مساء أمس الأربعاء إن هذا القرار يعد “بادرة عدائية خاصة في ضوء الشراكة طويلة الأمد والتزام الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في تشاد، بما في ذلك في سياق الانتقال الجاري”.

وأضافت “يؤكد الاتحاد الأوروبي مجددا أهمية العودة السريعة إلى النظام الدستوري وعملية انتقالية محدودة المدة تضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية” في إطار “عملية شاملة” بتوافق جميع الأطراف المدنية والسياسية “ضرورية لضمان مصداقية وشرعية العملية الجارية وبالتالي نجاح المرحلة الانتقالية”.

وشددت المتحدثة على أن التكتل الأوروبي الموحد “سيواصل الإصرار على هذه النقاط التي هي شروط مهمة لشراكته مع تشاد”.