برلسكوني يمضي ثامن ليلة “هادئة” بالعناية المركزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر طبية بأن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، رجل الأعمال، سيلفيو برلسكوني، أمضى “ليلة هادئة” في العناية المركزة، وهي الليلة الثامنة بمستشفى سان رافّايلي بمدينة ميلانو.

وأدخل برلسكوني (86 عاما) إلى المستشفى في الرابع من الشهر الجاري بسبب صعوبات في التنفس.

وأصيب برلسكوني منذ مدة بمرض اللوكيميا النخاعية المزمنة (CLL) وهو نوع من سرطانات نخاع العظم وتتسبب في ارتفاع مستوى خلايا البيضاء في الدم.

وكان الأطباء الذين يعالجون زعيم ومؤسس حزب (فورتسا إيتاليا) أعربوا مؤخرا عن “تفاؤل حذر” بشأن حالته الصحية لأن العلاجات التي يتلقاها “تؤدي إلى نتائج متوقعة”، ولكنهم رفضوا التنبؤ بموعد خروجه من العناية المركزة.

واعتاد برلسكوني، الذي انتخب عضوا في مجلس الشيوخ بعد اقصائه عنه قبل 9 سنوات خلت، قيادة حزبه في محادثاته مع شريكيه في الائتلاف الحاكم، جورجا ميلوني (حزب إخوة إيطاليا) وماتيو سالفيني (حزب الرابطة)