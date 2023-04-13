تاياني: مكافحة الاتجار بالبشر أساسية لإيطاليا وتونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن محاربة المتاجرين بالبشر ومكافحة الهجرة غير النظامية “أساسية بالنسبة لتونس وإيطاليا”.

وأضاف، في أعقاب لقاء صباح الخميس مع وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار بمقر وزارة الخارجية في روما “التعاون بين بلدينا جاد، وهناك بالفعل اتفاقيات لا يزال يسري مفعولها وسيتم تطبيقها”، مشددا على أهمية “العمل المشترك لمواجهة هذه الظاهرة المقلقة”

وقال “سنعمل يدا بيد مع تونس للقضاء على هذه الآفة غير المقبولة التي لا تزال تسبب الكثير من الوفيات في البحر الأبيض المتوسط” في إطار “تعاون على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل”.